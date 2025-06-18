“Türk jetleri İsrail'i korudu” iddialarına sert yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk jetleri İsrail'i koruyor" iddialarına ilişkin net cevap verdi.
DMM'nin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya mecralarında "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" şeklinde dile getirilen iddialar tamamen dezenformasyon ürünüdür. Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrardan yanadır; göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenin teminatıdır. Milli Savunma Bakanlığımız, kendisine bağlı tüm unsurları ile hava sahamızın hak ve menfaatlerini koruma faaliyetini kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atan İsrail'in tüm faaliyetlerine karşıdır ve herhangi bir düşmanca eylemine destek verilmesi asla söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.