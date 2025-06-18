İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5401
  • EURO
    45,5113
  • ALTIN
    4300.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “Türk jetleri İsrail'i korudu” iddialarına sert yalanlama!
Güncel

“Türk jetleri İsrail'i korudu” iddialarına sert yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan “Türk jetleri İsrail'i koruyor” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Türkiye'nin barıştan yana tavrı vurgulandı.

HABER MERKESİ18 Haziran 2025 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
“Türk jetleri İsrail'i korudu” iddialarına sert yalanlama!
ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk jetleri İsrail'i koruyor" iddialarına ilişkin net cevap verdi.

DMM'nin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" şeklinde dile getirilen iddialar tamamen dezenformasyon ürünüdür. Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrardan yanadır; göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenin teminatıdır. Milli Savunma Bakanlığımız, kendisine bağlı tüm unsurları ile hava sahamızın hak ve menfaatlerini koruma faaliyetini kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atan İsrail'in tüm faaliyetlerine karşıdır ve herhangi bir düşmanca eylemine destek verilmesi asla söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  • Türk jetleri
  • İsrail koruma
  • Dezenformasyonla mücadele

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.