Türk jetlerinden kaçan PKK'lıları köylüler döverek çıkardı
Türk jetleri Kuzey Irak'ta Amedi/Sibindar köyü yakınlarında PKK'ya ait bir aracı vurdu. Kaçarak köye sığınan teröristler köy halkı tarafından dövülerek yerleşim yerinden çıkarıldı.
- star.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı yürüttüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.
Bölgeye Pençe Harekatı koordineli gerçekleştirilen hava operasyonlarında, terör örgütü PKK'ya ağır zaiyat verdirilirken, 27 Mayıs'tan itibaren 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi.
KÖYE SAKLANAN PKK'LI TERÖRSİTLERİ HALK DÖVEREK KOVDU
Operasyonlar hızla devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki Amedi, Sibindar köyleri yakınında Türk savaş uçakları PKK'lıların bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Kaçarak köy okuluna saklanan 3 PKK'lı terörist halk tarafından bulunarak darp edildi ve yerleşim alanından çıkarıldı.
O anlara ait görüntüler, köy halkı tarafından saniyhe saniye kaydedildi.
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