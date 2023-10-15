Türk kara sularına itilen 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahili Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli sahil güvenlik mobil radarınca lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Urla açıklarında 61, Karaburun açıklarında 37, Seferihisar açıklarında 35, Çeşme açıklarında 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Çeşme açıklarında 136, Seferihisar açıklarında 41 düzensiz göçmeni de kurtardı.