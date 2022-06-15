Türk kara sularına itilen 45 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında bir can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Ayrıca, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen TCSG-901 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.