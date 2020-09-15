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Türk kara sularına itilen 48 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmi'in Foça ve Karaburun ilçelerinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 48 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

DHA15 Eylül 2020 Salı 20:47 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 20:47
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içindeki 37 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'de saat 05.00 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içerisindeki 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı.

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