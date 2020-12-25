25 Aralık 2020 Cuma 08:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 08:44

Geçtiğimiz Ekim ayında Kazakistan’ı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bu ülkedeki temaslarının detayları belli oldu. Türkiye ve Kazakistan arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi amacıyla yeni bir askeri işbirliği anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi. Yeni anlaşma ile 1993 ve 1994 tarihli Türkiye ve Kazakistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmaları yürürlükten kalkarken, eski anlaşmaların yerine kapsamı daha geniş ve daha güncel bir anlaşma sağlanmış olacak.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, 4 temel alanda askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen antlaşma ile iki ülke; değişik seviyelerde askeri eğitim ve öğretim kurumları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirecek. Millî tatbikatlara gözlemciler gönderecek ve askeri heyet ziyaretlerinin sayısını artıracak. Askeri teknolojiler ve askeri tıp alanında koordinasyon ve bilgi değişimini güçlendirecek. Askeri lojistik sistemlerinin karşılıklı incelenmesi, ihtiyaç fazlası savunma malzemelerinin paylaşımı ve personel eğitimleri için müşterek planlamalar yapacak.

TECRÜBELER PAYLAŞILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İki ülke, anlaşma kapsamında askeri eğitim ve öğretim, tatbikat eğitimleri, savunma sanayi, askeri ziyaretler, askeri istihbarat, lojistik işbirliği, hibe, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik bilgi sistemleri ve siber savunma gibi çeşitli alanlarda bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca barışı koruma, insani yardım harekâtları, haritacılık, hidrografi, topoğrafya ve seyrüsefer, askeri, bilimsel ve teknolojik araştırma, mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele ve doğal afetlerde kurtarma alanlarında eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.