Türk Kızılay, Filistinliler için 10 tır yardım malzemesi gönderecek

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:49 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:49

Türk Kızılay açıklamasına göre, yardım çalışmalarını yerinde görmek ve hızlandırmak için Kahire'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 10 tırlık ilk insani yardım konvoyunun Gazze'nin dünyaya açılan iki kapısından biri olan Refah kapısından girişine yönelik sürecin tamamlandığını bildirdi.



Filistin Kızılayının saldırıların ilk günlerinde Kudüs'ün tarihi sokaklarına girebilecek küçük ambulanslara olan ihtiyacına yönelik 2 ambulansın Kudüs'te Filistinlilere teslim edildiğini aktaran Kınık, şunları kaydetti:



"Filistinlilerin son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğumuz destek kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğümüz yardım çalışmalarına devam ediyoruz. 10 tırlık insani yardım konvoyumuzu Mısır Kızılayı ile hazır hale getirdik. Konvoydaki 6 tır yaklaşık 2 bin gıda kolisi taşıyacak. Diğer tırlarda ise tıbbi sarf malzemesi, hijyen kitleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği kırtasiye ve oyun seti gibi malzemeler olacak."