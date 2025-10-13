İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Türk Kızılay Filistinlileri yalnız bırakmadı: Gazze'de binlerce kişiye yardım dağıtıldı

Türk Kızılay, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından insani yardım çalışmalarını hızlandırdı. Bölgedeki aşevleri aracılığıyla her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran Kızılay, kavurma konservelerinin Gazze'ye girişini de hızlandırıyor.

13 Ekim 2025 Pazartesi 11:31
Ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması sonucu Türk Kızılay, Gazze'deki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Derilbalah'taki Kızılay Aşevi'nde her gün binlerce kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına dağıtılıyor.

Kızılay Aşevi, mevcut durumda 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Gazze'ye ulaşan yeni yardım malzemeleriyle bu kapasitenin kısa sürede daha da artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı döneminde bağışçıların desteğiyle hazırlanan ve şu anda Mısır Kızılayı depolarında bulunan kavurma konservelerinin önümüzdeki günlerde Gazze'ye girmeye başlayacak.

Türk Kızılay, aşevleri ve uluslararası ortakları aracılığıyla bölgede sıcak yemek, temiz su ve temel gıda desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor.

