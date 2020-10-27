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Türk Kızılay gönüllüleri köy okulundaki miniklerin yüzünü güldürdü

Ağrı'da bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri, bir köy okulunda bulunan ana sınıfının halılarını yeniledi. Minik öğrencilere kek ve oyuncaklar hediye eden gönüllüler, çocuklarla sosyal mesafe kuralına uyarak çeşitli oyunlar da oynadı.

AA27 Ekim 2020 Salı 14:49 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 14:49
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, il merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Kayabey köyündeki ana sınıfı ve ilkokulundaki öğrenciler için destek çalışması başlattı.

Bu çerçevede minik öğrenciler için de çeşitli hediyeler alan Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindeki gönüllüler, köye gidip buradaki okulu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilere Türk Kızılayın çalışmaları hakkında bilgi veren Tatlı ve beraberindeki gönüllüler ardından okulun ana sınıfının halılarını yenisiyle değiştirdi.

Minik öğrencilere kek ve oyuncaklar hediye eden gönüllüler, çocuklarla sosyal mesafe kuralına uyarak çeşitli oyunlar da oynadı.

Orhan Tatlı, AA muhabirine, Kızılay Haftası öncesi köy okulunu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Köy okullarını ziyaret etmeyi sürdüreceklerini anlatan Tatlı, "Okulun ana sınıfının halısı eskiydi bizler de Kızılay olarak bu halıyı yeniledik. Diğer sınıfları da ziyaret ederek kurumumuzun tarihçesi ve yaptığı işleri anlattık. Öğrencilerin birçoğu Türk Kızılayı tanıyor. Bizden öğrendikleri şeyleri ailelerine anlatmalarını istedik." dedi.

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