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Türk Kızılay gönüllüleri köy okulunu boyayarak, yüz yüze eğitime hazır hale getirdi

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, köy okulunu boyayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim için hazır hale getirdi. Gönüllülerle boyama çalışmasına katılan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, zaman zaman köylerde kütüphanelere kurup okullar boyadıklarını belirtti.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 17:03 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:03
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Kızılay gönüllüleri, kentte onarıma ihtiyaç duyulan köy okullarını boyamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda boyama ihtiyacı olduğu tespit edilen Eskiharman köyüne giden gönüllüler, kolları sıvayıp ellerine aldıkları fırçalarla öğrencilerin eğitim göreceği sınıf ve koridorları boyadı.

Gönüllüler, 4 günlük çalışmayla okulun içini rengarenk boyayarak pazartesi gününden itibaren başlayacak yüz yüze eğitime hazırladı.

Gönüllülerle boyama çalışmasına katılan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman köylerde kütüphanelere kurup okullar boyadıklarını belirtti.

Söz konusu okulun fiziki şartlarının iyi durumda olduğunu vurgulayan Tatlı, "Ama okulun boyası maalesef kötü durumdaydı. Gönüllülerimiz köye gidip okulu incelediler ve sonrasında boyama çalışması yaptık. Sınıfların boya rengini de değiştik ve güzel bir çalışma oldu. Dönem dönem okul boyamaları, okuma salonlarının oluşturulması ve kütüphane kurulması gibi çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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