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Türk Kızılay gönüllüleri, Siirt'te esnafa maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılay Siirt Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa maske ve dezenfektan dağıttı.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:06
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Kızılay gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekip, Güres Caddesi'nde vatandaşlara maske, jel dezenfektan ve Kovid-19'dan korunmanın 14 kuralının anlatıldığı broşürler dağıttı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, kurumun, salgının başladığı günden itibaren sahada varlığını hissettirdiğini belirterek, genç gönüllülerle esnafı gezerek 1500 korucuyu maske ve dezenfektan dağıttıklarını söyledi.

İdris Mamiş de 2015'ten bu yana Kızılay'da gönüllü olarak görev aldığını belirterek, "Koronavirüs başladığı günden itibaren Türk Kızılay farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bu süreçte insanların dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Kızılay gönüllüsü Hilal Işık da sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardıklarını ifade etti.

Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Işık, "Güres Caddesi'nde gönüllü Kızılay üyeleriyle maske dağıtırken sosyal mesafe kuralına uygun çalışma yaptık. Salgın yokmuş gibi hareket eden vatandaşları da uyardık. Vatandaşlara ayrıca koronavirüsten korunmanın yöntemlerini anlatan broşürler dağıttık." diye konuştu.

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