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Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı tarafından yürütülen 'İyilik Serüveni' projesi kapsamında Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi çocuklara gıda ve giyecek kolileri dağıtıldı. Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, proje kapsamında ev ev gezerek çocukları sevindirdiklerini söyledi.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:56
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Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ev ev gezerek çocukları sevindirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Ordu, Kocaeli, Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerde çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Nergiz, çocuklara yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Bu tür projelerin önemine değinen Nergis, şöyle konuştu:

"Allah iyiliği yapması için birilerini vesile kılar, bizler çocukların yüzündeki tebessümlere vesile olabiliyorsak ne mutlu bize çünkü iyilik daima iyi insanlar sayesinde var olacaktır. Proje çalışmalarımız bundan sonrada hız kesmeden devam edecektir."

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