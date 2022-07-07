İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2022 Perşembe / 8 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2686
  • EURO
    17,6893
  • ALTIN
    967.141
  • BIST100
    2411.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay Irak'ta ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Güncel

Türk Kızılay Irak'ta ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımında bulunuyor.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk Kızılay, Erbil'de "Şefkat Butik" projesi kapsamında yoksul ailelere yönelik bir hafta sürecek kıyafet yardımına devam ediyor.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın iki günü kıyafet dağıtımı yapılan butikte, bayram öncesi bir hafta süreyle yardım dağıtıldığını belirtti.

Butikte her kişinin 3 parça ürün seçebildiğini aktaran Dağlı, hafta boyunca yaklaşık 650 ailenin giyim ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Dağlı, Türk Kızılayın 2015'ten bu yana her sene Irak'ta kurban eti dağıtımı yaptığını hatırlatarak, bayramın birinci günü Erbil'de 100 büyükbaş kurban kesimi yapılacağını dile getirdi.

Kurban etlerinin başta mülteci kampları olmak üzere 10 ayrı noktada dağıtılacağını belirten Dağlı, bayram boyunca Kerkük, Altunköprü, Tuzhurmatu, Telafer, Musul, Duhok ve Zaho'da yaklaşık 5 bin aileye dağıtım yapılacağını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.