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Türk Kızılay kapı kapı dolaşarak çocuklara bayramlık ulaştırdı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıttı.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:19 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:19
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Türk Kızılay yönetim kurulu ile kadın kolları üyeleri, çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlık giysi hediye etti. Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesi de çocuklara boyama kitabı ve kalem hediye etti.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy köy, ev ev gezerek çocukları sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayramlık kıyafetlerin çocuklar için çok özel olduğunu vurgulayan Güzel, "Devrekani ve Cide ilçeleri ile merkez ve köylerde daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık kıyafetlerini götürüyoruz. Amacımız çocuklarımızı bayramdan önce sevindirmek. Bayrama bu kıyafetlerle girmelerini sağlamak." dedi.

Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk de dünden bu yana çocukları sevindirmek için hediye paketleri hazırladıklarını anlatarak, "Bayramların çocuklar açısından daha tatlı anlamları vardır. Şeker gibi bir bayram geçirebilmeleri için şeker ve çikolatadan oluşan bir paket hazırladık. Hazırladığımız hediyeleri gittiğimiz köylerde çocuklara dağıtıyoruz." diye konuştu.

Perk, Türk Hava Kurumu Şube gönüllülerinin de kendilerine eşlik ettiğini kaydetti.

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