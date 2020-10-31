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Türk Kızılay, koronavirüsle mücadele kapsamında Senegal'de maske dağıttı

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, başkent Dakar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske dağıttı. Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, daha önce de selden etkilenen bölgelere temizlik ve hijyen malzemesi ulaştırmıştı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:35
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Türk Kızılay Senegal Delegasyonundan Tuncay Ahi ve Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, Batı Afrika'nın en büyüğü olarak da bilinen Massalikoul Jinaan Camisi'nde, 1500 maske dağıttı.

Delegasyon Başkanı Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'in Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla bu dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kaya, cemaatin, Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdiği için Türkiye'ye özel olarak teşekkür ettiğini de aktardı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, daha önce de selden etkilenen bölgelere temizlik ve hijyen malzemesi ulaştırmıştı.

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