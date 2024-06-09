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Türk Kızılay, kurban için vekalet bedellerini açıkladı

Türk Kızılay, kurban vekalet bedellerini yurt içi ve Gazze'deki mağdurlar için 11 bin 750 lira, yurt dışı için 4 bin 300 lira olarak belirledi.

AA9 Haziran 2024 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Türk Kızılay, kurban için vekalet bedellerini açıkladı
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Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Kurban Bayramı'nda, deprem bölgesi ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere milyonlara yardım elini uzatmayı planlıyor.

Bu kapsamda, Kızılay'ın vekalet bedelleri, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 300 lira olarak belirlendi.

Türkiye ve 20 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 128 bin hisselik vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze'deki mağdurlara yönelik de planlama yaptı.

Gazze için vekalet bedelini 11 bin 750 lira olarak belirleyen Kızılay, Gazze'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle, alınan kurban vekaletlerinin kesimlerini Türkiye'de yapıp, konserve halinde bölgeye ulaştırılacak.

Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere, Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle Türkiye'de kesilecek kurbanlıklardan hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi, "iyilik gemileri" vasıtasıyla Gazze'ye gönderilecek.

KIZILAY DEPREM MAĞDURLARININ DA YANINDA OLACAK

Türk Kızılay ayrıca Kurban Bayramında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedelerin de yanında olacak.

Türkiye'de konserveleri büyük oranda deprem bölgesindeki ailelere dağıtılacak Kızılay, ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde de sıcak yemek yapılacak.

Hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, "www.kizilay.org.tr" ve mobil uygulama üzerinden hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile de ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.

Türkiye'de Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ve Yozgat olmak üzere 5 şehir ve 7 kombinada kurban kesimlerini gerçekleştirecek Kızılay, kavurma konserveleriyle sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca da et dağıtımını sürdürecek.

  • Türk Kızılay
  • kurban vekalet
  • yurt içi ve yurt dışı yardım

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