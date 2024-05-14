Türk Kızılay kurban vekaleti ücretleri belli oldu

Türk Kızılay tarafından, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' temalı 2024 Kurban Kampanyası Lansmanı Ankara'da düzenlendi. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, geçen yıl kurban etlerinin dağıtımında 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedelere ağırlık verdiklerini belirterek, bu sene Türkiye'deki afetzedelerin yanı sıra; Gazze'deki insanlar için ayrı bir planlama yapıldığını ifade etti. Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kesilip kurbanlardan elde edilecek kavurma konservelerinin 'İyilik Gemileri' vasıtasıyla Gazze'ye gönderileceğini açıklayan Yılmaz, "Bizim ülkemizde insanlarımız sadece kendi derdini değil, kendi derdiyle eş zamanlı dünyadaki bütün insanlığın acılarını da düşünen onlara da çare olmaya çalışan bir ülke. Geçtiğimiz sene de Türkiye'yle beraber 22 ülkede kurban operasyonunu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde konteynerde kalan aileler var. Bir taraftan hepimizin içini acıtan Gazze tarafı var. Biz de bu emanetlerle alakalı kampanyamızı ve programlamamızı yaparken bu gerçeklikleri göz önüne alarak planlamamızı yapmış olduk. Bu sene 128 bin hisseye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'YURT İÇİ İLE AYNI BEDELDE FİLİSTİN BAĞIŞLARIMIZ OLACAK'

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Bu sene Gazze gerçekliğimiz var. Normal şartlarda zaten bizim Gazze'de delegasyonumuz var. Filistin zaten her sene yurt dışı operasyonu yaptığımız, bu ibadeti yerinde yerine getirdiğimiz ve kurban kesimi yaptığımız bir ülke ama maalesef bu sene bu mümkün değil. Gazze'ye ulaşımda dönem dönem aksamalar oluyor. Biliyorsunuz en son 6 Mayıs'tan bu yana tüm kapılar kapanmış durumda. 'Bu sene bizim zaten yurt içinde yaptığımız konservelerin bir kısmının bağışlarını Gazze üzerinden alalım ama bu operasyonu yurt içinden gerçekleştirelim' dedik. Yurt içi ile aynı bedel ve operasyonla yürütülecek şekilde Gazze ve Filistin bağışlarımız olacak ve 'İyilik Gemileri' ile gönderebiliyor olacağız" dedi.

Yılmaz, 2024 yılı kurban hisse bedellerini yurt içi ve Filistin için 11 bin 750, yurt dışı için ise 4 bin 300 TL olarak belirlediklerini belirtti. Hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler için ise Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 370 dolar veya 345 euro, diğer ülkeler için de 135 dolar veya 125 euro bedel ödenmesi gerektiğini açıkladı.