Türk Kızılay mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti

DHA 25 Ocak 2022 Salı 07:49 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:49

Yurdun dört bir yanında soğuk hava ve beraberindeki kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Kızılay'ın afet uzmanları da mağdur olan vatandaşlara yardım malzemesi ulaştırdı. Özellikle İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 85 santimetreye kadar ulaştı. Kızılay ekipleri, İstanbul'da da etkili olan kar yağışından etkilenenlere, afet uzmanları ve gönüllüleriyle gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu. Kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda ilk andan itibaren vatandaşlara destek veren Kızılay, İstanbul'da da yaptığı hazırlıklarla şubeleri, gönüllüleri ve afet uzmanlarıyla kar mağdurlarının acil ihtiyaçlarını karşıladı.

KAR MAĞDURLARININ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

İstanbul'da Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanları, yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Yardım malzemelerini ulaştıran Kızılaycılar, yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı oldu.

Kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri, teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam ediyor.