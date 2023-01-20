Türk Kızılay, olumsuz etkilenen kan bağışı için 'ulusal kan bağışı kampanyası' başlattı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğu, kanın uzun süre saklanamadığı ve yılın 365 günü alınarak test edilip hastanelere gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Kızılayın acil günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınının olumsuz etkisinin ardından influenza ve grip salgınına eklenen kış koşullarının kan stoklarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlatıldığı, "Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun" sloganıyla hareket edileceği bilgisi verildi.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde kan stoklarının artırılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, olağan şartlarda günlük 9-10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken bu oranda düşüş yaşandığı belirtildi.

- 2022 YILINDA 2 MİLYON 809 BİN 763 ÜNİTE KAN BAĞIŞLANDI



Ülke genelinde 300'den fazla mobil ve sabit ekiple yaklaşık 4 bin personelin kan bağışı çalışmalarını yürüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, 2022 yılında 2 milyon 248 bin 402 bağışçıdan 2 milyon 809 bin 763 ünite kan bağışı alındığı ifade edildi.

1 Ocak-18 Ocak 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaklaşık 140 bin ünite kan bağışı yapıldığı bildirilen açıklamada, bu bağışların yaklaşık yüzde 50'sini 26-45 yaş aralığındaki bireylerin yaptığı, en çok kan bağışı yapan yaş grubunun ise 20 yaşındaki bireylerden oluştuğu aktarıldı.

Kadın kan bağışçı sayısının tüm bağışçıların yüzde 14'ünü oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, en çok kan bağışının lise mezunları tarafından yapıldığı, bunu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunlarının takip ettiği bilgisi verildi.

Kızılayın 2023 yılındaki kan bağışı hedefinin ise 3 milyon 40 bin ünite olduğu, bağışlanan her ünite için üç fidan dikileceği kaydedildi.

- RANDEVUYLA KAN BAĞIŞI KOLAYLIĞI



Kızılayın sadece kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan bireylerden bağış kabul ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayın www.kanver.org internet adresinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. En yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostları arasına katılabilirsiniz."