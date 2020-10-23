Türk Kızılay Pakistan'daki çiftçilerin kalkınmasına destek için 15 aileye 30 büyükbaş hayvan dağıttı

AA 23 Ekim 2020 Cuma 10:48 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:48

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Bereket Projesi" kapsamında, eyaletin Multan şehrine bağlı Khanewal ilçesinde 15 aileye 2'şer büyükbaş hayvan verildi.

Büyükbaş hayvanların ailelere teslim törenine Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Khanewal Kaymakamı Agha Zahir Abbas Şirazi, Türk Kızılay yetkilileri ve Pakistanlılar katıldı.

Şirazi, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın Bereket Projesi'ni memnuniyet ile karşılayarak Türk Kızılay ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Camilo da proje kapsamında kasım sonuna kadar toplam 100 büyükbaş hayvanın 50 aileye dağıtılacağını belirterek, 8 ay boyunca hayvanların veteriner rehberliğinde aşılama ve sağlık kontrollerinin yapılacağını kaydetti.

Camilo, söz konusu projeden 300 kişinin faydalanacağı bilgisini paylaşarak, "Hayvancılık yoluyla yoksul insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi, dul kadınlar, işsiz ve yoksul insanlar için ek gelir sağlanması, bölgedeki halkın süt ve et gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ekonomik kalkınma desteği gibi amaçlar projenin hedefleri arasında yer alıyor." dedi.