Türk Kızılay ramazanda 7,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Yılmaz, Türk Kızılayın Kısıklı'daki merkezinde düzenlediği basın toplantısında ramazanda yapacakları "İyilik Seferberliği" çalışmalarını anlattı.

Başlattıkları her kampanyayı belirledikleri hedeflerin yüzde 20-30 üzerine çıkararak tamamladıklarına işaret eden Yılmaz, bunun milletin dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu, her geçen yıl bunun daha da yükseldiğini gösterdiğini dile getirdi.

Yılmaz, kampanyanın sloganını "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız" şeklinde belirlediklerini ifade etti.

Kızılayın her yıl hedefini artırarak daha çok kişiye yardım ulaştırmaya çalıştığını dile getiren Yılmaz, "2025 yılında yaklaşık 5 milyon 250 bin civarında kişiye ulaşmış durumdayız. Her sene de aslında hedefimizi artırarak devam ediyoruz. 2026 yılı için ulaşılacak kişi sayısı hedefimizi 7,5 milyon olarak belirlemiş durumdayız. Bunların 4,5 milyonu yurt içinde, yaklaşık 3 milyonu da yurt dışında gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

Yılmaz, her yıl bağışçılar için farklı alternatifler geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bağışçıların desteklerinin nereye yönlendirileceğini işlem sırasında seçebildiklerinin altını çizen Yılmaz, hedeflerini nakdi yardımlar, çeşitli yardım kalemleri, gıda kolisi, bayramlık, yurt dışı yardımları ve Filistin'e yönelik destekler kapsamında belirlediklerine işaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, nakdi yardımların kendileri için büyük önem taşıdığını, bu sayede ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duydukları ürünleri bizzat seçip temin edebildiklerini anlattı.

Depremin yaralarını iyileştirme sürecinde uygulanan destek programlarıyla iş yerlerinin yeniden açılmasına katkı sunduklarını, eş zamanlı nakdi yardımlarla alışverişe imkan tanıdıklarını, böylece sosyoekonomik güçlenmenin desteklendiğini dile getiren Yılmaz, bu yaklaşımın afet durumlarında çift taraflı fayda sağladığını vurguladı.

- 891 BİN KİŞİYE 410 MİLYON LİRA DEĞERİNDE NAKDİ YARDIM

Bu yıl toplam 891 bin kişiye 410 milyon lira değerinde nakdi yardım ulaştırmayı planladıklarını, gıda yardımları kapsamında 686 bin kişiye 333 milyon liralık destek sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, 45 aşevinde iftar ve sahur verileceğini, her gün 61 bin kişiye yemek ulaştırılacağını söyledi.



Yılmaz, bir günlük iftar desteğinin ortalama 11 milyon lira seviyesinde olduğunu dile getirerek, anne ve babaların "Çocuklarımıza bayramlık alamadık." diye üzülmelerini istemediklerini anlattı.

Türkiye genelinde yaklaşık 200 noktada şubeler tarafından işletilen sosyal marketler ve Kızılay butiklerinde 107 bin kişiye 118 milyon liralık bayramlık vereceklerini belirten Yılmaz, yardımların daha hızlı ulaştırılması için Tarım Kredi Kooperatifleriyle "market kodu" uygulamasını hayata geçirdiklerini, ihtiyaç sahiplerine gönderilecek kısa mesajdaki kodla bu marketlerden 3 bin liralık alışveriş yapılabileceğini söyledi.

Yılmaz, 30 günlük gıda kolisinin bedelini 2 bin 200 lira, 15 günlüğünü 1500 lira, bir haftalığını da 800 lira olarak belirlediklerini, Migros ile "Götür Bir İyilik" adı altında işbirliği başlattıklarını ifade etti.

Bu marketin altyapısıyla Kızılayın sistemlerinin entegre çalışacağını vurgulayan Yılmaz, hayırseverlerin bağış kanalları üzerinden Migros'tan gıda kolisi göndermeyi seçebileceklerini veya çevrim içi alışveriş yapanların gıda kolisi bağışlayabileceklerini anlattı.

Ramazan için hazırlık yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu sene 360 bin kişiye iftar çorbası vereceğiz. Çorbalarımız, aslında birçok ilimizde iftara yakın zamanda, tam iftara yetişememiş noktalarda çok anlamlı ve önemli olabiliyor. Her sene bunu yapıyoruz." bilgisini verdi.

- GAZZE'DE HER GÜN 61 BİN KİŞİYE İFTAR

Yılmaz, Gazze'ye yönelik çalışmalara ilişkin, "Son ateşkesten sonra 1'i AFAD, 3'ü Kızılay'ın koordinasyonunda toplam 4 gemi yardımımız ulaşmış durumda. 3 geminin içindeki malzemelerin tamamı içeriye girdi." dedi.



Son geminin malzemelerinin içeriye girişini takip ettiklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:



"Bunun haricinde göndereceğimiz yeni gemimizin de malzemeleri depomuzda hazır. Oraya giriş, akışına göre ne kadar hızlı olursa biz o kadar hızlı gemiyi kaldırabiliyoruz. Aslında her ay bir gemi hatta 15 günde bir gemi kaldırabilecek durumdayız ama oranın durumu biraz yavaş. Dolayısıyla duruma göre ramazandan önce, belki ramazanın ilk haftasında yeni gemimizi gönderiyor olacağız. Yine büyük gemilerden birisini göndereceğiz.



Gazze Aşevimiz, şu anda günlük 30 bin kişiye sıcak yemek vermeye devam ediyor. Son ateşkesten sonra artık daha güzel görüntüler gelmeye başladı. Paketli gıda dağıtmaya, daha etli yemekler yapabilmeye başladık. Şimdi ramazan geldiğinde bunu iftarlık şeklinde dağıtmaya başlayacağız ve kapasitesini iki katına çıkartacağız. Dolayısıyla ramazan boyunca her gün 61 bin, toplamda 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık ulaştırmış olacağız. Geçen sene hatırlarsınız o yıkıntıların arasında upuzun bir iftar sofrası kurmuştuk."

- SUDAN'A YAPILACAK YARDIMLAR

Yılmaz, Sudan'da 25 milyon kişinin açlık sınırında olduğunu, bağış geldiği ölçüde bu ülkeye yardım ulaştırdıklarını anlattı.

Bugüne kadar on binlerce kişiye yardımda bulunduklarını belirten Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca da 9 bin kişiye 3 milyon 300 bin lira değerinde bir yardım yapacağız ama dediğimiz gibi 'Niye bu kadar az?' diye sorduğunuz zaman, bu tamamen bizim köprü olduğumuz gerçeğiyle alakalıdır. Bağışçılarımız, neye daha çok teveccüh ediyorsa biz, orada çok daha fazla kişiye ulaşabiliriz. O kapasitemiz var ama biraz farkındalığın arttırılması ve Sudan'a da yardımların yönlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, ramazanda 1 milyar 76 milyon lira bağış hedeflerini, buna ek olarak kendi kaynaklarından 700 milyon lira katkı sağlayacaklarını, böylece bu ayda 7,5 milyon kişiye toplam 1 milyar 800 milyon liralık yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl "fitre" ve "fidye" bedelinin 240 lira olarak belirlendiğine dikkati çeken Yılmaz, bağış kanallarında "fitre, fidye, iftar, sahur sofrası" seçenekleriyle veya 1877'ye kısa mesaj göndererek bağış yapılabildiğini sözlerine ekledi.