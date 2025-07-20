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Türk Kızılay, Uganda'ya su kuyuları açtı

Türk Kızılay, Uganda'nın Mayuge bölgesindeki insanların sağlıklı suya erişmesi için güneş enerjili 10 su kuyusunu hizmete açarak, yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibinin yaşamını kolaylaştırdı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 13:38 - Güncelleme:
Türk Kızılay, Uganda'ya su kuyuları açtı
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Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, temiz suya erişimin hayati mücadeleye dönüştüğü Afrika'da açılan su kuyularıyla ihtiyaç sahiplerinin temiz suya erişimi sağlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz ve güvenli suya erişemiyor, özellikle Afrika kıtasında temiz su eksikliği, kolera, hepatit ve tifo gibi ölümcül hastalıkların yayılmasına neden oluyor, her yıl binlerce çocuk yalnızca kirli su tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor.

Türk Kızılay bu kapsamda, yürüttüğü su kuyusu projeleriyle günlük hayatta fark edilmeyen ve her gün binlerce hayatı etkileyen bu sessiz acıya çözüm üretmek için çalışıyor.

"Bir Damla Umut Binlerce Hayat' sloganıyla yürüttüğü kampanyada yardımseverlerin desteğini alan Türk Kızılay, Çad, Somali, Uganda, Nijer ve Senegal gibi suya erişimin kritik olduğu bölgelerde açtığı su kuyularıyla binlerce insanın yaşamına dokunuyor. Açılan her kuyu yalnızca insanlara değil, aynı zamanda susuzluktan etkilenen hayvanlara da umut oluyor.

- UGANDA'DA GÜNEŞ ENERJİLİ 10 SU KUYUSU AÇILDI

Uganda'nın Mayuge bölgesinde kirli suya bağlı olarak koleranın en çok görülen köylerinde ihtiyaç sahiplerinin sağlıklı suya erişmesi için güneş enerjili 10 su kuyusu açan Türk Kızılay, yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibinin yaşamını kolaylaştırdı.

Nijer'de aynı özelliklerde 12 su kuyusu açarak bölgede temiz su imkanı sağlayan Türk Kızılay, yıl sonuna kadar yardımseverlerin katkılarıyla güneş enerjili ve uzun ömürlü toplam 35 su kuyusunu tamamlamayı hedefliyor.

- BİR SU KUYUSUYLA ORTALAMA 7 BİN İNSANIN TEMİZ SU İHTİYACI KARŞILANABİLİYOR

Çabuk kirlenmeyen, kurak mevsimlerden etkilenmeyen su kuyuları, güneş panelli sistemiyle basit, rahat ve hızlı bir şekilde temiz suya erişim imkanını sunuyor. Kuyular güneş panelinden aldığı elektrik enerjisini sondaj içindeki pompaya ileterek 10 tonluk deponun dolmasını sağlıyor. Kuyuların 10 tonluk depolarında hazır bulunan suyu ise 15 kişi aynı anda doldurarak zamandan tasarruf ediyor.

Bir su kuyusundan bölge nüfusuna göre, ortalama 7 bin insanın temiz su ihtiyacı karşılanabiliyor. Kuyuların bulunduğu bölgeye göre yalak sistemleri de eklenerek hayvancılıkla uğraşan toplulukların geçimi destekleniyor. Ortalama 10 yıl ve üzeri kullanım ömrü öngörülen kuyuların Türk Kızılay'ın saha ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilerek sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Yardımseverler, daha fazla su kuyusu açabilmeyi hedefleyen Türk Kızılay'ın "Bir Damla Umut Binlerce Hayat" sloganıyla yürüttüğü kampanyasına "www.kizilay.org.tr" resmi web sitesinden katkı sağlayabiliyor. Ayrıca, tüm GSM operatörlerinden 2868'e "SUKUYUSU" yazıp mesaj göndererek 20 lira bağışta bulunulabiliyor.

  • Türk Kızılay
  • sağlıklı su
  • güneş enerjili su kuyusu

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