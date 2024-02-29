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Türk Kızılay ve IFRC'den İstanbul'da dev üs! İmzalar atıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile İstanbul Lojistik Merkezi Projesi kapsamında 5'inci insani yardım üssünü açacaklarını bildirdi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Türk Kızılay ve IFRC'den İstanbul'da dev üs! İmzalar atıldı
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Yılmaz ve IFRC Başkanı Kate Forbes, Türk Kızılay Genel Merkezinde, İstanbul'da açılacak lojistik merkezine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Yılmaz, IFRC ile işbirliklerine ülke içinde ve dışında insani faaliyetler bakımından devam ettiklerini, federasyon ve bağlı derneklerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yanında olduğunu anlattı.

IFRC'nin 4 küresel lojistik merkezi olduğunu kaydeden Yılmaz, "5'incisini İstanbul'da açmak üzere anlaşmış durumdayız. Kritik çalışmalar tamamlandı, imzası da yakın zamanda atılmış olacak. Bu bizler için de IFRC ile işbirliğimizi geliştirmek adına, IRFC için de bizim lojistik gücümüzdeki imkanların daha güzel paylaşılması ve kullanılması adına daha büyük bir imkanı sağlayacak." dedi.

Forbes ise Kızılay'ın kritik zamanlardaki faaliyetleriyle yardım ağı için önemine değinerek, Suriyeli sığınmacılara sağladığı nakdi destek programlarında lider konumda olduğunu söyledi.

Sosyal Uyum Yardım Programı'nın (SUY) Avrupa Birliği tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğunu aktaran Forbes, kırılgan toplumlara yardım etmek için güçlü işbirliğinin devam etmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

- 5'İNCİ İNSANİ YARDIM ÜSSÜ OLACAK

Türk Kızılay kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı içerisinde kurulacak 5'inci insani yardım üssü ile Avrupa, Afrika, Asya ve Kafkasya bölgelerinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edilebilmesinin hedeflendiği belirtildi.

  • Türk Kızılay
  • IFRC işbirliği
  • İstanbul Lojistik Merkezi

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