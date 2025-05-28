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Güncel

Türk Kızılay, yurt dışı kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bu Kurban Bayramı'nda Türk Kızılay 23 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine umut oluyor. Türk Kızılay, geleneksel hale gelen yurt dışı kurban kampanyasıyla, bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında hayır köprüsü kuruyor. 2025 yılı yurt dışı kurban bedelini 5.250 TL olarak belirleyen Kızılay, 2 ila 4 taksit imkânı ile bağış yapmayı kolaylaştırıyor.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Türk Kızılay, yurt dışı kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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Türk Kızılay'a verilen vekâletlerle, kurbanlar veteriner hekim gözetiminde, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, ilgili ülke koşullarına uygun kesimhanelerde ya da açık alanlarda kesiliyor. İslami usullere tam uygunlukla gerçekleştirilen bu süreçte kurban etleri kontrollerden geçirildikten sonra Kurban Bayramı döneminde sıcak et olarak dağıtılıyor.

BAĞIŞLARINIZ, MİLYONLARCA SOFRADA BEREKET OLUYOR

Yurt dışında yaşayan yardıma muhtaç milyonlarca insan, bu bayram da Türk Kızılay'ın iyilik eliyle destekleniyor. Yıllardır süregelen bu kampanya sayesinde, bağışlarınız sadece bir et yardımı değil; aynı zamanda dayanışma, umut ve kardeşlik mesajı taşıyor.

YURT DIŞINDAN KURBAN VEKÂLETİ NASIL VERİLİR?

* 140$ || 125€ tutarındaki kurban hisse bedellerini;

* Web sitemizde (www.kizilay.org.tr) ödeme aşamasında karşılaşacağınız "Yurt Dışı" menüsü başlığı altında Sofort, Giropay, MyBank, Ideal, EPS, Bancontact gibi ödeme yöntemleri ile,

* 0090 212 390 38 00 Kızılay bağış hattından telefonla,

* Aşağıda belirtilen Turkish Red Crescent Society Bank account number for international donations / Ziraat Bank International AG hesaplarından yapabilirler.

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL AG

Myliusstrasse 14, 60323

Frankfurt am Main

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 207 00

IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01

SWIFT: TCZBDEFF

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