2 Eylül 2025 Salı
Güncel

Türk Kızılaydan Afganistan'a yardım eli

Türk Kızılay, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'da saha faaliyetlerine katılmak üzere ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi.

Türk Kızılaydan Afganistan'a yardım eli
Kurumdan yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen depremle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Afganistan Delegasyonu Başkanlığı ve Afgan Kızılayı ile sürekli koordinasyon içerisinde olunduğu aktarılan açıklamada, Afgan Kızılayı ile Jalalabad ve Kunar'daki saha faaliyetlerine katılmaları için Türk Kızılay ekiplerinin sahada görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, depreme acil ve ilk müdahale kapsamında Türk Kızılay Delegasyon Başkanlığına 50 bin dolarlık kaynak ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yerelden temin edilerek sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Sıcak yemek dağıtımlarının bugün başlaması planlanıyor. İhtiyaçlara göre gıda ve gıda dışı yardım malzemesi temini sağlanacak. Bu yardımların da Afgan ordusunun desteğiyle hazırlanan helikopterlerle bugün akşam saatlerinde ulaşılamayan köylere gönderilmesi planlanıyor.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığına ek olarak Türkiye'den 2 personel de sahadaki çalışmalara destek olmak amacıyla görevlendirildi. Afet nedeniyle bölgede acil olarak arama ve kurtarma ekip ve ekipmanlarına, tıbbi desteğe, barınma malzemelerine, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyuluyor."

