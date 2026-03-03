Türk Kızılay'dan Azerbaycan'a yardım eli! İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, başkent Bakü'de şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve Tarım Müşaviri Yener Yıldırım da yer aldı.

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı gönüllülerinin de katkısıyla diğer illerdeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılacak.

Türk Kızılay Azerbaycan Delegasyon Başkanı Hasan Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 200 gıda kolisi dağıtmayı planladıklarını bildirdi.

Güler, gıda kolilerinin yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğunu aktararak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi hususunda Azerbaycan Kızılayı ile beraber çalıştıklarını belirtti.

Dar gelirli ve dezavantajlı ailelere destek sağladıklarını söyleyen Güler, "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız." ifadesini kullandı.

