İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,988
  • EURO
    51,0799
  • ALTIN
    7325.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'dan Azerbaycan'a yardım eli! İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı
Güncel

Türk Kızılay'dan Azerbaycan'a yardım eli! İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 200 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

AA3 Mart 2026 Salı 15:27 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan Azerbaycan'a yardım eli! İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı
ABONE OL

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, başkent Bakü'de şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve Tarım Müşaviri Yener Yıldırım da yer aldı.

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı gönüllülerinin de katkısıyla diğer illerdeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılacak.

Türk Kızılay Azerbaycan Delegasyon Başkanı Hasan Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 200 gıda kolisi dağıtmayı planladıklarını bildirdi.

Güler, gıda kolilerinin yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğunu aktararak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi hususunda Azerbaycan Kızılayı ile beraber çalıştıklarını belirtti.

Dar gelirli ve dezavantajlı ailelere destek sağladıklarını söyleyen Güler, "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız." ifadesini kullandı.

  • Kızılay yardım Azerbaycan
  • Ramazan yardımı
  • Dağıtım başladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.