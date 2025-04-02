Türk Kızılay'dan bağışçılarına teşekkür

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Ramazan Kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ramazan ayının bağışçıların desteğiyle daha anlamlı kılındığına dikkat çekilen açıklamada, "Değerli Bağışçılarımız, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz kampanyaya gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin katkılarınız sayesinde, bu özel ayı daha anlamlı kılmayı başardık. Kampanyamız boyunca sağladığınız destekler, ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılık, bizlere güç verdi." denildi.

Bağışçılarına minnettar olduklarını açıklayan Türk Kızılay mesajının devamında, "Hep birlikte güzel işler başardık ve bu başarıda emeği geçen herkese minnettarız. Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi, gelecekteki projelerimize de ilham kaynağı olacaktır. Tekrar teşekkür eder, her zaman yanımızda olduğunuz için büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.