Türk Kızılay'dan çağrı: Sadece hayat kurtarmak için evden çık

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:25

Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta bulunan sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, haftanın yedi günü kan bağış merkezlerinde saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışçılarında azalma yaşandığı gözlenirken Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte bağışçılarını cep telefonlarından arayarak ya da SMS atarak merkeze davet ediyor.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine, kan bağışı noktalarında Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirleri ve bağış konusundaki yapılacak işlemleri anlattı.

Kovid-19 salgını sebebiyle tüm dünya sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'de de salgının yayılmasını önlemek için devletin gerekli olan tüm tedbirleri aldığına işaret eden Yıldırım, vatandaşlara alınan tedbirlere harfiyen uygulamalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlattı.

- "KAN BAĞIŞÇILARIMIZDA CİDDİ ORANDA BİR AZALMA OLDU



Koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkanların sayısının azaldığına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz bu noktada Kızılay olarak vatandaşlarımıza 'aklın hiç kimsede kalmasın, bu hilal bu günler için var.' diyoruz. Salgın zamanında dahi kan hizmeti çalışmalarının devam etmesi gerekir. Bugün sağlık kuruluşlarında kronik hastalığından ötürü tedavi gören ve acil ertelenemeyecek durumda olan hastaların tedavileri halen devam ediyor. Bu hastaların tedavi süreçlerinde kan bileşenlerine ihtiyaç var.

Kan stoklarının şu an için ihtiyaçları karşılayacak seviyelerde ancak kan bağışçılarımızda ciddi oranda bir azalma oldu. Biz de bu süreçte vatandaşlarımızı Kızılayın kan bağışı noktalarına, kan bağışında, kök hücre bağışında, trombosit bağışında bulunmak için davet ediyoruz. Evet, 'Zorunlu olmadıkça evde kal, evden çıkma ama dışarıya temel ihtiyaçlarını karşılamak ya da sadece bağış yapıp hayat kurtarmak için çık' diyoruz."

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu dönemde de kan ihtiyacı devam ediyor. Vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Bu salgın döneminde de kan bağışlarının aynı şekilde devam etmesi lazım." diye konuştu.

Yıldırım, bugün bilimsel olarak koronavirüsün kanla bulaştığına dair yayın olmadığına vurgu yaparak, koronavirüsün tamamen damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu dile getirdi.

- Kan bağışında bulunacak kişinin ateşi ölçülüyor"

Vatandaşlara kan bağışı noktalarında herhangi bir endişeye kapılmamaları gerektiğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kan bağışı için gelen bağışçı adayımızı öncelikle bağış noktamıza almadan girişte triaj işlemine tabi tutuyoruz. Ateş ölçümünü yapıyoruz. Solunum şikayeti var mı, öksürüğü var mı, son 14 gün içinde yurt dışında bir ziyareti var mı? Yakın çevresinde benzer şikayetler varsa biz onların kan bağışlarını kabul etmiyoruz. Bu şikayetleri düzeldikten sonra kan bağışına gelmelerini istiyoruz. Şikayeti bulunmayan kan bağışçı adaylarını gerekli maskemizi tedarik edip bağış noktasına alıyoruz."