Türk Kızılaydan çalışanların ücretlerine ilişkin açıklama

Kızılaydan yapılan açıklamada, yaklaşık 13 bin profesyonel çalışanı bulunan Türk Kızılayın TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılan ücret düzenlemesini güncellediği duyuruldu.

Çalışanların enflasyon karşısında desteklenmesine yönelik adımların düzenli olarak atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ücretlerde yapılan yeni düzenleme ile Kızılay çalışanları ortalamada yüzde 78,6, flebotomist gibi diğer sağlık personeli bazında toplam gelir düzeyinde yüzde 86 iyileştirme almış oldu. Yapılan düzenlemeye bir örnek vermek gerekirse, diğer sağlık çalışanları grubunda bulunan bir flebotomist 2021 yılında 7 bin 119 lira gelir elde ederken, yapılan son düzenleme ile elde edeceği gelir 13 bin 241 lira olmuştur. Kızılay kan hizmetlerinde çalışan bir doktor ise yıllık bazda ortalama yüzde 78 gelir artışına ulaşmıştır."