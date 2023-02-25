İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'dan depremzedelere 1 milyon hijyen seti
Güncel

Türk Kızılay'dan depremzedelere 1 milyon hijyen seti

Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bildirildi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan depremzedelere 1 milyon hijyen seti
ABONE OL

Kızılay'dan yapılan açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgesinde günde üç öğün verilen beslenme desteğinin yanında özellikle çadır kentlerde ve kırsal kesimlerdeki afetzedelere diğer insani yardım malzemelerinin de ulaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımına ağırlık verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kızılay, özellikle çadır kentlerde yaşayan afetzedelerin temizlik koşullarından olumsuz etkilenmemesi için de çaba sarf ediyor. Kızılay hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, kuru gıdanın yanı sıra hijyen seti ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların afet bölgesinde Kızılaya emanet ettiği yüzbinlerce parçadan oluşan giyim malzemelerinin de afetzedelere ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesinde salgın hastalıkların yayılmaması için de büyük çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için bölgeye on binlerce mama ve bebek bezi de ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.