İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2024 Salı / 14 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0429
  • EURO
    37,9282
  • ALTIN
    2817.56
  • BIST100
    9756.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılaydan Gazze'ye 20 bin kişilik gıda kolisi yardımı
Güncel

Türk Kızılaydan Gazze'ye 20 bin kişilik gıda kolisi yardımı

Türk Kızılay, yerelden temin ettiği 20 bin kişilik gıda kolisini, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Han Yunus'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

AA17 Eylül 2024 Salı 14:01 - Güncelleme:
Türk Kızılaydan Gazze'ye 20 bin kişilik gıda kolisi yardımı
ABONE OL

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiği 6 Mayıs'tan bu yana sınırlı sayıda insani yardım tırının geçişine izin verilmesi nedeniyle, Gazze'de nüfusun neredeyse tamamının açlık ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Gazze'ye insani yardımın ulaşmasında zorluğun yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Türk Kızılay, kuru gıda, sıvı yağ, ton balığı dahil 16 kalem malzemeden oluşan 20 bin kişilik gıda kolisini Han Yunus'ta dağınık yerleşim bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yardımların Gazze'ye ulaşması sürecinde Filistin, Mısır ve Ürdün Kızılayı ile koordineli çalışan Türk Kızılayın, bölgeye kara yolu üzerinden insani yardım sevkiyatı gerçekleştirmek için de planlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

- GÜNDE 15 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİNİN FAALİYETİ SÜRÜYOR

Türk Kızılayın Gazze'de tüm imkansızlıklara rağmen sürdürdüğü aşevi faaliyetiyle de kıtlık koşullarıyla mücadele eden insani kriz mağdurlarına destek verdiği belirtilen açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'taki aşevleriyle hizmet veren Kızılay'ın günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladığı kaydedildi.

  • Türk Kızılay
  • Han Yunus
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.