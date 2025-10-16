İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Türk Kızılay'dan Gazze'ye yardım eli: Filistinlilerin yaraları sarılıyor

Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından Türkiye, Filistinlilerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, Filistinlilere sıcak yemek dağıttı.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan Gazze'ye yardım eli: Filistinlilerin yaraları sarılıyor
Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yıkıntılarla dolu mahallelerde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yardım tırlarının geçişinin artmasıyla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Türk Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Gazze'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, aşevi aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek de ulaştırıyor.

