24 Kasım 2025 Pazartesi
  • Türk Kızılay'dan Gazze'ye yardım eli: Günlük on binlerce kişiye sıcak yemek yardımı
Güncel

Türk Kızılay'dan Gazze'ye yardım eli: Günlük on binlerce kişiye sıcak yemek yardımı

Türk Kızılayın, Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 13:07
Türk Kızılay'dan Gazze'ye yardım eli: Günlük on binlerce kişiye sıcak yemek yardımı
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılayın son İyilik Gemisi ile gönderdiği insani yardımlar, sınır kapılarındaki kısıtlamalara rağmen Gazze'ye giriş yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Kızılayın Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan kısıtlamalara rağmen yardım malzemelerinin önemli bir bölümü Gazze'ye ulaşırken, Kızılay ekipleri sahada ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı sürdürüyor.

Yemekler, yüksek protein içeriği sayesinde, yetersiz beslenmenin yoğun olduğu bölgelerde temel gıda ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanıyor.

Gıda erişiminin kritik seviyede olduğu bölgelerde sunulan bu hizmet, özellikle yerinden edilmiş aileler, yaşlılar ve çocuklar için hayati destek niteliği taşıyor.

