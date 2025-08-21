İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Güncel

Türk Kızılay'dan Gazze'ye yardım eli

Türk Kızılay Gazze'deki El Kudüs Hastanesi'ne her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 14:13 - Güncelleme:

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Kızılayına ait El Kudüs Hastanesi'ne her gün 600 kişilik sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, Gazze genelinde 21 bin öğünlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay, açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdürerek, sıcak yemek dağıtımlarına da devam ediyor.

Her gün Filistin Kızılayı işbirliğiyle Gazze genelinde 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkanlarla tedavilerinin yapıldığı hastanelere de gıda yardımı ulaştırıyor.

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesine 600 kişilik yemek ulaştırılarak, hastalar ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuyor.

Türk Kızılay, bir yandan da Ürdün ve Mısır'dan insani yardım malzemesi geçişi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

