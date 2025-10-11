Gazze'de Hamas-İsrail arasında ateşkesin başlamasının ardından yardım tırlarının girişi başladı.

Türk Kızılay, Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırdı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bugün Gazze'ye 5 yardım TIR'ımız giriş yaptı. Her bir TIR, yüreklerimizdeki duaları, sofralarımızdaki bereketi ve milletimizin dayanışma mirasını taşıyor.

Ateşkesle birlikte yollar açıldıkça, umut da büyüyecek. Yardımlarımız hız kazanacak ve mazlum Gazze halkının yaraları sarılacak.

Bizim için bu bir vazife; insanlık onuruna, kardeşliğe ve insani mirasımıza bağlılığın bir tezahürüdür.

Kızılay, her zaman olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin yanında.