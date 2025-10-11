İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'dan Filistinlilere yardım eli... Tırlar Gazze'ye ulaştı
Güncel

Türk Kızılay'dan Filistinlilere yardım eli... Tırlar Gazze'ye ulaştı

Türk Kızılay, Gazze'ye 5 adet yardım tırının giriş yaptığını duyurdu. Kızılay'dan yapılan açıklamada, 'Bizim için bu bir vazife; insanlık onuruna, kardeşliğe ve insani mirasımıza bağlılığın bir tezahürüdür.' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan Filistinlilere yardım eli... Tırlar Gazze'ye ulaştı
ABONE OL

Gazze'de Hamas-İsrail arasında ateşkesin başlamasının ardından yardım tırlarının girişi başladı.

Türk Kızılay, Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırdı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Gazze'ye 5 yardım TIR'ımız giriş yaptı. Her bir TIR, yüreklerimizdeki duaları, sofralarımızdaki bereketi ve milletimizin dayanışma mirasını taşıyor.

Ateşkesle birlikte yollar açıldıkça, umut da büyüyecek. Yardımlarımız hız kazanacak ve mazlum Gazze halkının yaraları sarılacak.

Bizim için bu bir vazife; insanlık onuruna, kardeşliğe ve insani mirasımıza bağlılığın bir tezahürüdür.

Kızılay, her zaman olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin yanında.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.