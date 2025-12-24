İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8329
  • EURO
    50,743
  • ALTIN
    6168.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'dan Irak'taki selzedelere kardeşlik eli: 500 gıda kolisi gönderildi
Güncel

Türk Kızılay'dan Irak'taki selzedelere kardeşlik eli: 500 gıda kolisi gönderildi

Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Türk Kızılay, bölge halkına ulaştırılmak üzere 500 gıda kolisini Irak Kızılay'na teslim etti.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan Irak'taki selzedelere kardeşlik eli: 500 gıda kolisi gönderildi
ABONE OL

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle büyük hasarlı ve kayıplara yol açan doğal felaketlerde komşu ülkelere yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde yaşanan sel felaketi için bin gıda kolisi getirdiklerini aktaran Beyatlı, 500 kolinin Süleymaniye'de 500 kolinin de Kerkük'teki selzedelere dağıtılacağını söyledi.

Beyatlı, "Bu yardımlar, Bölge (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin ofisinin yazılı talebi üzerine selzedelere destek olmak amacıyla sağlanmıştır. Gelecekte de Türk Kızılay olarak her türlü yardım ve desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Çemçemal eski Kaymakamı ve İlçe Afet ve İnsani Yardım Komisyonu üyesi Ramek Ramazan da Türk Kızılay'a teşekkür ederek, "Sel felaketi nedeniyle Çemçemal ciddi bir olay yaşadı. Çamçemal'da meydana gelen seller nedeniyle, yardım ve destek ulaştırma çerçevesinde bugün Türk Kızılay'dan gıda yardımı aldık. En kısa sürede bölge halkına ulaşmasını umuyorum." dedi.

Irak Kızılay Süleymaniye Ofisi Müdürü İsam Namık Abdullah da yardımların teslim alınmasına ilişkin olarak, "Türk Kızılay'a, Süleymaniye'deki depomuza ulaştırdığı 500 gıda kolisi için teşekkür ediyoruz. Belirlenen plan doğrultusunda yarın sabahtan itibaren dağıtıma başlanacaktır." dedi.

Abdullah ayrıca, "Daha önce de tarafımıza ulaşan yardımları dağıttık. Bu, Türk Kızılay'ın doğal afetlerde destek ve yardım sağlamasının ilk örneği değil, takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.