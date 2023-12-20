Türk Kızılay'dan İslamabad'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay ve Pakistan Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanya, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi.

Pakistan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve bu ülkedeki yabancı misyonlardan yetkililerin katıldığı kampanyada 33 ünite kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamabad'da yaşayan Türkler için kan verme kampanyası düzenlediklerini ifade ederek, "İlk kan verme kampanyasını 9 Haziran'da yaptık. Her 4 ayda bir bu kampanyayı düzenlemek istiyoruz." dedi.

Limka, Pakistan'da kan verme kültürünün zayıf olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de yaptığımız şekilde burada da benzer çalışmaları yaparak kan vermeye yönelik farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu.