Güncel

Türk Kızılay'dan Kerkük'e yardım eli: Düşük gelirli ailelere gıda desteği

Türk Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde 100 düşük gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 16:19
Türk Kızılay'dan Kerkük'e yardım eli: Düşük gelirli ailelere gıda desteği
Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, ramazan yardımları kapsamında Kerkük'te gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 100 dar gelirli aileye yardımları ulaştırdıklarını belirten Beyatlı, dağıttıkları gıda kolisinde her aileye yaklaşık bir aylık yetecek kadar gıda malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

Irak'ta üç gün önce yardım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Beyatlı, Musul kenti ve Telafer ilçesinden sonra Kerkük'te dağıtımları yaptıklarını, yarın da Bağdat'a geçeceklerini söyledi.

Beyatlı, Bağdat'ta yaklaşık bin kişiye iftariye verecekleri bilgisini paylaştı.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Irak Genel Koordinatörü Murat Saib, yardım çalışmasından dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.

"Türk Kızılay her yıl ramazanda Irak'ta anlamlı insani yardımlar yapıyor." diyen Saib, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kerkük'te bu çalışmaları görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

