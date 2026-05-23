Türk Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası: Tatil günlerinde de sürüyor

Türk Kızılayın vekaletle Kurban bağışı kampanyası tatil günlerinde de devam ediyor.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Kurban Bayramı'nın bereketini Türkiye'nin yanı sıra Gazze ve Filistin ile 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaştırmayı hedefliyor.

Vekaletle kesimi gerçekleştirilen ve tüm kontrollerden geçirilen kurban etleri yurt içi ve yurt dışında farklı yöntemlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Hayırseverler, tatil günlerinde de vekaletlerini birçok kanaldan Kızılay'a ulaştırabiliyor.

Kurban vekaletleri, Kızılay'ın resmi internet sayfası www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

Ayrıca yurt içinde "168", yurt dışında "02121680000" numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden kurban vekaleti verilebiliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor.

- YURT İÇİ VE GAZZE'DE VEKALET BEDELİ 17 BİN 250 LİRA

Bu yılki vekalet bedelleri yurt içi ve Gazze/Filistin'de 17 bin 250 lira, yurt dışında 6 bin 350 lira olarak belirlendi. Vekalet bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye ve Gazze/Filistin için 385 dolar, 330 avro ya da 285 sterlin, diğer ülkeler için de 145 dolar, 125 avro ya da 105 sterlin ödeyerek vekalet verebilecek.

  • Türk Kızılayı
  • Vekaletle Kurban
  • Kampanya Devam Ediyor

