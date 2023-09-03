Türk Kızılay'dan mesnetsiz iddialara cevap: Yargı süreci başlatıldı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda bulunan ve Türkiye Kızılay Derneğinin mülkiyetinde olan Kızılay AVM ile ilgili olarak bazı basın-yayın organlarında "mesnetsiz iddialar" olduğu belirtildi.

Hilal-i Ahmer Derneğinin İstanbul'un işgali sonrasında Ankara'ya taşınmasından sonra Genel Merkez olarak kullandığı binanın ömrünü tamamlamasının ardından yapılan AVM'nin 2010'da ihale ile Karsaklar adlı firma tarafından yap-işlet-devret modeliyle kiralandığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kiralayan firmanın bir süre sonra yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, bağışçıların emanetini korumak adına Kızılay Hukuk Müşavirliği tarafından yargı süreci başlatılmıştır. Uzun süren yargı sürecinin ardından mahkemelerce adı geçen firmanın iflasına ve bununla birlikte taşınmazdan tahliye edilmesine karar verilmiştir. Kızılay'ın maliki olduğu taşınmaz tahliyenin gerçekleşmesi akabinde yeniden Kızılay yönetimine geçmiş olup ilgili mevzuatlar doğrultusunda iflasına karar verilen firma ile kiracılık ilişkisinin sonlanması sonrasında alt kiracıların sözleşmeleri de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona ermiştir.

Kızılay yönetiminin ilgili taşınmazı devralmasından sonra yapılan ilk incelemede, özellikle yemek katında uzun süredir bakım çalışması yapılmadığı ve acil tadilata ihtiyacı olduğu görülmüştür. Buradan hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere çalışanların ve ziyaretçilerin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yemek katındaki eski kiracıların karşı duruşlarına rağmen bu konuda herhangi esnekliğe asla izin verilmeyecektir."

- "KURUMUMUZUN MENFAATLERİNİN KORUNMASI ADINA HER TÜRLÜ YASAL HAKKIMIZ KULLANILACAK"



Kızılay Gayrimenkul yönetiminin bugünün koşullarında yeni bir norm oluşturmak için AVM'de faaliyet gösteren tüm alt kiracılarla görüşmeler yürüttüğü ve alt kiracıların büyük bir bölümü ile ekonomik hayatın sürmesini de sağlayacak şekilde yasal düzenlemeler doğrultusunda yeni sözleşmeler akdedildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bazı alt kiracıların Kızılay adı ve taşıdığı değerleri kullanarak 155 yıllık kurumumuz aleyhinde haksız ve hukuki mesnetten yoksun gerekçelerle kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Kızılay'ın işbu 'hukuk zaferi' yüz binlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzatma imkânı vermesi açısından çok büyük önem taşımakta olup Kızılay Derneği tarafından ilgili mevzuat hükümleri dışında bir adım atma imkanları bulunmamakla birlikte gayesi insanlığa yardım eli uzatmak olan derneğin tek amacının da tahliye ve sözleşmelerin yeniden akdi ile derneğe ve dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yarar sağlamaktır."

Kızılay'ın, bazı firmaların karlarını artırmasına imkân sağlamakla yükümlü olmayıp yaptığı her iş ve işlemde amacının yalnızca ihtiyaç sahiplerinin haklarını ve onlara destek olan bağışçıların bağışlarını korumak olduğu ifade edilen açıklamada, kurumun menfaatlerinin korunması adına her türlü yasal hakkın kullanılacağı bildirildi.