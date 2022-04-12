Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine, ramazan yardımları kapsamında Aden ilinin Saad ilçesinde yerinden edilmiş 700 düzensiz göçmene iftar yemeği dağıttıklarını söyledi.

Kızılay Temsilcisi Ubeyd, söz konusu yardımın Aden'deki ramazan yardımları kapsamında yoksul ve engelliler için 3 bin 500 iftar ikramı dağıtımı programının bir parçası olduğunu kaydetti.

Türk Kızılay 10 Nisan'da da Aden'de göçmenlerin kaldığı Suudi Arabistan Tarım Enstitüsü Mülteci Kampı'nda 700 kişiye iftar vermişti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.