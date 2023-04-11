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Türk Kızılayı: Kan stoku ''kritik'' seviyede

Türk Kızılayın Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde ramazanda iftar sonrası başlayan mesai gece 02.00'ye kadar devam ediyor.

AA11 Nisan 2023 Salı 00:54 - Güncelleme:
Türk Kızılayı: Kan stoku ''kritik'' seviyede
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Türk Kızılayın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" seviyenin altına inmesinin ardından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda bazı merkezlerin iftar sonrası gece yarısına kadar, bölge kan bağış merkezlerinin bazıları ise sahura kadar açık tutuluyor. Bu şekilde deprem sonrası artan, ancak ramazan nedeniyle azalan kan bağışı sayısının artırılması hedefleniyor.

Cebeci'deki Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde ise iftar sonrası başlayan mesai 02.00'de sona eriyor. Merkezde günlük ortalama 150 bağışçıdan kan alınıyor.

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