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Türk Kızılay'ı kırsal kesimlere yardım ulaştırmaya devam ediyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki faaliyetleri kapsamında Türkoğlu ilçesindeki afetzedelere yardım götürdü

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Türk Kızılay'ı kırsal kesimlere yardım ulaştırmaya devam ediyor
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Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet koordinasyon merkezlerince belirlenen il, ilçe merkezleri ve kırsal bölgelerdeki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Başta gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri olmak üzere bölge insanının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türk Kızılay, bu kapsamda Türkoğlu'nda yardım faaliyetlerinde bulundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, şube olarak vatandaşlardan toplanan yardım malzemelerini depremzedelere dağıttıklarını bildirdi.

Yardım faaliyetlerini devam ettireceklerini kaydeden Şahin, "Buradaki insanlarımıza, kardeşlerimize destek olmak, onlara katkı vermek, onlara omuz olmak için geldik. Her şekilde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bugün buradayız." diye konuştu.

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