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Güncel

Türk Kızılay'ı Suriye'de yaraları sarmaya devam ediyor

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ilçesinde 100 ihtiyaç sahibi aileye hijyen seti, gıda kolisi ve battaniye yardımında bulundu.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:00
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Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay ekiplerinin dağıtım programına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Türk Kızılay Suriye Çalışmaları Koordinatörü Ayhan Karagül de katıldı.

Bu kapsamda, Tel Abyad'da 100 ihtiyaç sahibi aileye hijyen seti, gıda kolisi ve battaniye verildi.

Tel Abyad kent merkezinde, Hayrat Yetimhanesindeki 17 çocuğa da kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay, İdlib ilinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

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