Türk Kızılayı’ndan ‘2 milyon gönüllü’ atağı

Türk Kızılay, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, kan bağışı ve sosyal hizmet alanlarında da destek olabilecek 2 milyon Kızılay gönüllüsü için gönüllü kaydı oluşturacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, birbiriyle haberleşme mekanizması olan, örgütlü hareket edebilecek Kızılay gönüllülerinin çalışmaları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Gelecek yıl 2 milyon Kızılay gönüllüsü hedefini aşmayı planladıklarını belirten Kınık, “Gönüllülerimizin kimisi afete karşı hazırlık ve afete müdahale, kimisi toplum sağlığının korunması, kimisi sosyal yardım, yaşlılara evde bakım, kimisi ise kan bağışçısı kazanımı konularında eğitim alacak ve Kızılay’a destek olacak. Şubelerimiz, gönüllülerimizi nasıl istihdam edecek, onların iş planlarını nasıl oluşturacak, gönüllülerimizin kıymetli vakitlerini ayırdığı çalışmalardan en üst seviyede nasıl faydalanılacak gibi tüm süreçlerin çalışmalarını yürütüyor” diye konuştu.