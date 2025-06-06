İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2025 Cuma / 10 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2262
  • EURO
    44,7132
  • ALTIN
    4198.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'ından Irak'a dayanışma mesajı: 9 ton kurban eti bağışlandı
Güncel

Türk Kızılay'ından Irak'a dayanışma mesajı: 9 ton kurban eti bağışlandı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Irak'ın Erbil, Duhok ve Musul kentlerinde ihtiyaç sahibi binlerce aileye toplam 9 ton kurban eti bağışlayarak bölge halkına destek oldu.

AA6 Haziran 2025 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Türk Kızılay'ından Irak'a dayanışma mesajı: 9 ton kurban eti bağışlandı
ABONE OL

Erbil'deki kurban kesim etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ve Erbil Valisi Ümit Hoşnav'ın yanı sıra Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı açıklamada, "Bayramlar bizlerin ortak kültürümüzde yardımlaşma ve dayanışmadır. Biz de Türkiye olarak uzun yıllardan bu yana Türk Kızılayı vasıtasıyla olsun, TİKA vasıtasıyla olsun, sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla olsun, bu tip hayır faaliyetlerini dünyanın her yerinde tertipliyoruz. Tabi ki Erbil ve Irak bizim için son derece özel, müstesna bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

"Bu sene Türk Kızılay, Irak Kızılay ile de iş birliği içerisinde dokuz ton kurbanlık et bağışı yapıyor." diyen Topçu, Erbil'de bin aileye, Duhok'da 250 aileye ve ayrıca Musul'da da altı yüzden fazla aileye kurban eti ulaştırılacağını kaydetti.

Topçu, bayramın bütün bölge ve insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını temenni ederek, şunları söyledi:

"Barzani Yardım Vakfı, Türkiye'de asrın felaketi olan depremden hemen sonra bölgeye çok hızlı bir şekilde intikal ederek bizim yanımızda olmuştu. Allah hayırlarını artırsın. Başta sayın Vali, Irak Kızılayı, Barzani Yardım Vakfı, Türk Kızılayı olmak üzere bu kıymetli hayır faaliyetinin hayata geçirilmesinde emeği olan bütün herkesi de bu vesileyle selamlamak istiyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.