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Türk Kızılayından Yemen'de 750 sığınmacıya iftar

Türk Kızılayı, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerinden edilmiş 750 sığınmacıya daha iftar verdi.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 00:02 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:02
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Türk Kızılayı Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden iline bağlı Saad ilçesinde iki ayrı sığınmacı kampında bugün 750 sığınmacıya daha iftar yemeği dağıttıklarını belirtti.

Ubeyd, söz konusu yardımın Aden'deki ramazan yardımları kapsamında yoksul ve engelliler için 3 bin 500 iftar ikramı dağıtımı programının bir parçası olduğunu kaydetti.

Kısa süre içerisinde 1740 iftar yemeği dağıttıklarını belirten Ubeyd, ramazanda sığınmacılar ve özel gereksinimli kişiler için tahsis edilen bu yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Türk Kızılayı, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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