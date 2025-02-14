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Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Provokatör etkisiz hâle getirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakma girişiminde bulunuldu. Elindeki mushafı ateşe veren saldırgan orada bulunan bir kişi tarafından etkisiz hale getirildi.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Provokatör etkisiz hâle getirildi
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Rutland Gardens'ta yer alan Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakma girişiminde bulundu. Kimliği açıklanmayan bir şahsın Kur'an-ı Kerimi mushafı yakmaya çalıştığı sırada çevrede bulunanların tepkisini çekti. Çevrede bulunanların müdahalesi ile engellenen şahıs yaşananlar sırasında yaralandı.

İngiliz polisi, saldırganın silah bulundurma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle tutuklandığını doğruladı. Polis sözcüsü, "Bugün erken saatlerde Knightsbridge'de gerçekleşen bir saldırının ardından bir adam tutuklandı" dedi. Olayda, bir kişinin parmağından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak bunun bir bıçak darbesi olmadığı belirtildi.

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