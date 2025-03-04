Türk kültürünü Romanya'da ''Türk kahvesi'' ile tanıtıyorlar

Programın ilki Romanya'nın Köstence kentindeki YEE ofisinde düzenlenirken, etkinlikte Türk şiirinin tarihsel gelişimi ve edebi önemi ele alındı.

Açılışta konuşan Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, YEE faaliyetlerinin iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini söyledi.

YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız da "Türk Kahvesi Akşamları" serisinin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek, birçok uzmanı konuk etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Türkolog Emel Emin ise Romanya'nın kültürel mirasında önemli parça olan Türk şiirinin tarihi ve gelişimi hakkında bilgi verdi.

Türk kahvesi eşliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında Romanya'daki Türk şairlerin eserleri okundu.

Söz konusu programlarda, konuklara Türk kahvesi ikram edilerek Türk kültürüne dair konular tartışılacak.