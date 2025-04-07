Türk medyası İsrail soykırımını lanetliyor

İsrail, dün gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi hayatını kaybederken, 9'u gazeteci 10 kişi yaralandı. Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdi. Saldırıyı lanetleyen Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması) dünyada ilk kez gazetecilerin topluca katledildiğini ve diri diri yakıldığını hatırlatarak, medyayı meslektaşlarına sahip çıkmaya ve dayanışmaya çağırdı.

"Hakikatin Üzerine Bomba Yağdırıyorlar!" diyerek tepkisini gösteren Press For Palestine grubu "İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor. Bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!" sözleriyle İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.